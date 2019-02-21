全球首證實！台大醫分析885例：菌血症患者角膜也可移植

2019-02-21 19:06

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院2013年承接設立國家眼庫，隔年運作，最新發現，菌血症患者捐贈角膜經消毒、使用抗生素等層層把關仍可用於移植，並不會提高感染風險，是全球首個證實菌血症角膜移植安全性的研究。

台大醫院眼科部角膜科主任胡芳蓉表示，傳統眼庫標準作業準則認定菌血症捐贈者的器官及組織會遭血液汙染、有感染疑慮，因此即使有人捐贈，也不會採用，但近年國際上出現質疑菌血症角膜不能用的聲浪，加上國內捐贈者過世前多因全身性疾病會住院一段時間，罹患菌血症比率較高，為了不要辜負捐贈者的大愛，並提高捐贈角膜利用率，決定找出答案。

台大醫院收集2014年1月1日至2017年6月30日國家眼庫處理454位捐贈者、共885例角膜，扣除188例角膜未作血液微生物培養外，分析70例來自菌血症捐贈者、627例來自非菌血症捐贈者的使用狀況，結果發現兩組角膜內皮細胞密度無差異，手術成功率高達99％，術後也未併發感染。

胡芳蓉解釋，眼球有血液房水屏障與血液視網膜屏障，血液中細菌不易進入眼球，且角膜不含血管，更是不易遭受血液細菌汙染，具有不同於其他器官及組織的特性，因此此份研究大大改寫國際上認定菌血症角膜不可用於移植的原則，並已刊登於頂尖的《英國眼科學期刊》（British Journal of Ophthalmology）。

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