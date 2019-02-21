安平商圈有感進步 台中商圈帶團來請益

2019-02-21 19:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南安平商圈近年來推出各項措施，除了加深旅遊深度之外，也推出行動支付，力圖拉抬下滑的遊客人次。台中市經發局也注意安平商圈的成效，今日帶團參訪請益交流。

安平舊部落區匯集觀夕平台、安平古堡，以及各式劍獅等知名景點而聞名全台，但遊客人數卻走軟；為此，商圈與區公所一同想方設法試圖解決，除了推廣行動支付等方便遊客的舉措之外，也加深旅遊體驗，朝向「安平三三三」邁進，也就是3部曲（點亮安平、科技安平、國際安平）、3條深度旅遊線（神鬼奇航、獅情化藝、浪漫安平）、3個拚經濟（數位經濟、體驗經濟、循環經濟）；商圈總幹事林敬朝表示，希望這些舉措能讓整個商圈環境更友善、更便利，讓安平走出去，世界走進來。

台中市經發局也注意到安平商圈的努力，昨日帶領台中市各商圈的幹部走訪老街，並針對推廣行動支付、深度導覽，以及商圈組織進行座談，期望帶動商圈提升。全國商圈總會長胡神賀也說，全國商圈情同兄弟姊妹，要彼此交流，一起拚未來。

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