南投首座心導管中心剛啟用 馬上救回一條命

2019-02-21 18:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮51歲長期抽菸男子，沒有心臟病史，血糖高但未服藥，昨傍晚突胸痛、冒冷汗，家人帶他就近到佑民醫院掛急診，心電圖一照即發碧是急性心肌梗塞，須在90分鐘內打通心臟血管，而幸運的是該院心導管中心昨首日啟用，馬上裝置支架，打通血管栓塞處。

這名51歲林姓男子常自詡「很少用到健保卡！」，因此即使血糖高仍認為不需要服藥，昨日傍晚6時許，突然胸口劇痛，不斷地冒冷汗，家人帶他到佑民醫院掛急診，急診醫師幫他照心電圖，即發現心臟血管栓塞。

昨日是設在佑民醫院的全縣首座心導管中心啟用，急診火速將該男子轉心導管中心，心臟血管內科醫師張惟智從心電圖發現，林男屬心臟急性缺血，且是ST段上升，拖的時間愈長心臟肌肉死壞死愈多，發展成心律不整、心臟衰竭竭的機率高，必須在黃金90鐘內打通心臟血管，因此緊急幫他裝置一根支架，支架裝好血阻塞的血管即打通。

張惟智醫師表示，高血糖、高血糖和高血脂的三高患者，以及吸菸族是心肌梗塞高危險群，林姓男子本身就有兩項危險因子外，而他還未有心臟病史，沒有想到胸痛、冒冷汗就是急性心肌梗塞，幸運的是家人馬上將他送醫院急診，加上醫院心導管中心昨日啟用，才能及時打通血管栓塞。

張惟智表示，林姓患者經裝置支架後情況很好，觀察一兩天後即可出院，但兩週內不能做劇烈運動，且必須戒菸，並服用糖尿病控制和抗血小板的藥物。

張惟智也說，昨日晚間的這個急性心肌梗塞患者，能馬上就到醫院掛急診，及在地就有心導管中心進行手術，因此提醒民眾一有胸痛、冒冷汗的兩項症狀，就是馬上到醫院急診。

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