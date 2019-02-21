年度鰻苗捕撈期 228將結束

2019-02-21 18:33

〔記者陳心瑜／新北報導〕去年11月開始的鰻苗捕撈漁期，將於今年2月28日結束，依農業委員會「鰻苗捕撈漁期管制規定」及「岸際捕撈鰻苗應注意事項」規定，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬之距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域，自今年3月1日起至10月31日止，禁止捕撈鰻苗，違反鰻苗禁漁期規定者，無論是在岸際以「人力」進行捕撈或是漁船（筏）進行海上捕撈，將核處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

新北市政府漁業及漁港事業管理處處長汪昭華表示，鰻苗捕撈是傳統漁業，因鰻魚人工全養殖技術尚待突破，市面鰻魚養殖戶投養的鰻苗全仰賴天然捕撈。

新北市漁業處提醒，鰻魚資源日漸減少，保育工作刻不容緩，請業者確實辦理登記並填報漁撈日誌，以利後續進行鰻魚（苗）資源科學調查研究及資源管理評估規劃。

汪昭華說，新北市鰻苗捕撈產地主要在淡水區，近年產量佔全國15%至24%左右，本年度鰻魚捕撈期從去11月1日起，雖氣溫及海況不佳，仍吸引許多漁民冒著寒風及大浪在河口及潮間帶捕撈鰻苗，而每尾鰻苗80至130元的收入，可說是老天給的過年紅包。

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