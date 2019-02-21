高雄人注意！7區明天停水14小時 影響1萬5000戶

2019-02-21 17:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處配合「台電公司嶺口地區線路停電」，高雄市7區個明天（22日）上午8點至晚上10點停水，共計14小時，影響1萬5000戶用水，呼籲民眾節約用水，並預先儲水備用。

水公司說，停水區域是燕巢區、阿蓮區峰山里及中正路1至100號、岡山區三和里、田寮區（鹿埔里與古亭里除外）、大樹區（佛光山、統嶺里、興田里、溪埔里、三和高地、姑山高地）、旗山區（嶺口及溪洲地區），停水戶數為1萬5000戶。

另外，水公司配合長庚醫院辦理「長庚醫院新增設配電線路」工程，仁武區2月24日上午7點30分至11點30分停水4小時，停水範圍為仁武區考潭里約1438戶，水壓降低範圍有三民區本上里、本揚里、本安里、本元里及鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里，總計8601戶。

水公司提醒用戶，提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間也應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，產生高溫致馬達損壞或造成火災。

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