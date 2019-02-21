台江文化中心試營運 管絃樂、多媒材創作接連登場

2019-02-21 17:30

［記者劉婉君／台南報導］全國首座由地方催生的複合式文化中心—台江文化中心，已於1月中旬開始試營運，一系列精彩節目邀民眾「相揪」來看戲，體驗這座全新的文化中心。

台江文化中心是第一個「開放政府政策」形成的指標性文化中心，同時具有劇場、圖書館、社區大學等複合功能，也是地方民眾引頸期盼14年的成果。

台南市文化中心今天結合地方及表演團隊，發表試營運期間推出的一系列活動中，期待民眾入場欣賞。2月23日，台南市民族管絃樂團《月湧台江》；3月2日至3月3日連續2場，推出稻草人現代舞蹈團與金曲歌王謝銘祐合作舞蹈作品《秋水》，謝銘祐作詞作曲並製作演唱，舞團藝術總監羅文瑾以舞蹈劇場結合影像多媒材創作手法，演譯金小姐母女的故事。

3月9日FOCA福爾摩沙馬戲團的要以馬戲的元素，綢吊、大環、地圈、翻滾、特技等，演出全新製作《悟空》。

台江文化中心試營運套票任選購三檔節目享75折優惠，設籍在台南市安南區的民眾持身分證至兩廳院售票端點購買，單一節目即享75折優惠。正式開幕時間為4月13日。

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