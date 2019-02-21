華航加入預先安檢計畫 獲准旅客美國離境安檢免脫鞋

2019-02-21 17:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空獲美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）核准，將加入預先安檢計畫（TSA Pre），明（22）日（美西時間）起符合資格的旅客，搭乘華航執飛紐約、舊金山、洛杉磯、安大略、檀香山及關島等6航點，離境美國時，可由指定通道進入安檢程序，離境安檢僅需5分鐘，縮短安全檢查時間。

預先安檢計畫除美國公民、國民及合法永久居留者，可直接付費申請資格外，台灣旅客也可付費使用全球通關計畫（Global Entry），於美國海關暨邊境保護局官方網站，填覆相關申請資料，並上傳台灣警察刑事紀錄證明、護照、ESTA （Electronic System for Travel Authorization）旅行許可證／美國簽證，及第二種含照片證件等，在取得9位數的PASS ID號碼後，就可享有相同服務。

華航表示，旅客完成身分認可核准後，在預訂班機時，通知旅行社或華航客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢服務。未來將開放旅客線上購票時，可直接於華航官網輸入PASS ID號碼。

華航加入美國預先安檢計畫後，符合資格認可的旅客，可依指定通道進入安檢程序，受檢時不須脫去皮帶、外套、鞋或拿出筆記型電腦與液體類（與原規定相同，每瓶不超過 100毫升；總量不超過1公升），加快安檢程序。

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