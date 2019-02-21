與江戶時代古人同框賞櫻！清大浮世繪展以穿越形式展現古代賞櫻畫

2019-02-21 17:06

［記者洪美秀／新竹報導］穿越時代與古代人一起同框賞櫻賞梅！清華大學今天起展出「盛世萬象－史博館典藏浮世繪展」，除可看到日本江戶時代的賞花情景，透過浮世繪畫，還可回到古代，清大也設置日式庭園供參觀者拍照打卡，邀請學生和市民與古代人同框賞櫻，還能親手製作版畫明信片。

清華大學文物館籌備處與國立歷史博物館合作浮世繪展，即日起在清大旺宏圖書館一樓展出，展期到3月底，這次展出1998年從日本收藏家五井野正所捐的百件浮世繪版畫，作品相當精緻，而「浮世」二字源於佛教，泛指現象界的林林總總，後引申為當代、塵世之意。

浮世繪是精緻民間生活的描繪，畫風細膩，展現出日本的生活風格與美學，有如穿越時空，觀賞百年前京都人如何賞櫻，對照今日各地賞櫻情景，特別有意境。

清大文物館籌備處主任馬孟晶說，這次展出的浮世繪多出自江戶時期最大畫派「歌川派」繪師之手，包含三代豐國、落合芳幾等。展出分為四大主題，有「美人畫」描繪花街遊女或庶民女子；「役者繪」繪製歌舞伎演員的形象或舞台演出；「源氏繪」源自通俗流行小說插圖；「風景畫」則描繪風景名勝。

馬孟晶說，台灣已進入賞櫻時節，此次浮世繪展也有數幅賞櫻圖，如花魁遊街賞夜櫻的〈爭奇競艷賞花圖〉，都值得一觀。

而展出入口也裝飾有梅樹、石燈籠及白色鵝卵石的日式庭園，可做為學生及參觀者自拍、打卡的場景，參觀民眾也有機會拿到精美限量的導覽手冊，還可在手繪〈阿半和長右衛門〉的浮世繪明信片。

清大表示，這次「盛世萬象－史博館典藏浮世繪展」展出時間為每週二到週六上午11點到下午6點。

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