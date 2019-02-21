高市復康巴士3月底公告招標 司機底薪至少25K

2019-02-21 16:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市復康巴士預定3月底公開招標，明訂得標廠商訂立司機底薪至少25K（不含加班、獎金及保險等），同時考量廠商營運成本提高，調整每趟次補助至315元。

高雄市交通局說明，復康巴士去年服務達329406趟次，營運績效備受肯定，為開放多元廠商參與營運，遴選優秀廠商提供更優質服務，原規定需具備國內政府機關委託復康巴士人車交通服務接送的實際營運經驗將予以放寬，舉凡公路汽車客運業、市區汽車客運業、計程車客運業者、小客車租賃業或遊覽車客運業等汽車運輸業及社福團體等社團法人，都有機會參與營運復康巴士。

交通局表示，高雄市目前擁有156輛復康巴士，107年共服務329406趟次、接送628391人次，對於身心障礙人士交通運輸服務成效頗佳。

因應108年法定基本工資提升至23100元，為保障復康巴士司機基本權益，新標案明定得標廠商訂立司機底薪至少為2萬5千元（不含加班、獎金及保險等），同時考量廠商營運成本提高（含駕駛底薪調升、油價及維修成本上漲），調整每趟次補助至315元，比107年每趟次補助273.9元增加15%。

交通局說，新標案亦調整平假日服務趟次計算基準，讓營運業者更能具彈性依實際需求調度人力，讓高雄市的身心障礙社會福利服務更臻完善。

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