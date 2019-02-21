首例境外移入德國麻疹現蹤高雄 21歲中籍男大生染病

2019-02-21 16:11

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市出現今年全國首例境外移入德國麻疹病例，一名21歲中國籍男大學生，與2名友人到台灣自助旅行，從桃園入境後，因發燒、紅疹就醫、確診，衛生單位追蹤他就醫隔離前接觸25人，初步未發現其他疑似個案，但呼籲民眾提高警覺，如有疑似症狀盡速就醫。

高雄市衛生局疾管處表示，今年全國首例境外移入德國麻疹確診病例，是一名21歲中國男大學生，他居住在中國深圳，2月17日至2月26日與2名友人至台灣自助旅遊。

衛生局說，病患於2月15日出現喉嚨痛，2月17日晚上10點30分，從自中國深圳入境桃園國際機場，當晚開始發燒及紅疹，並於隔日搭乘高鐵至高雄市旅遊。

病患因症狀未改善到醫院就診，經醫師警覺其症狀表徵而進行通報，並住院隔離治療，昨日經疾病管制署研判為德國麻疹確診個案。

衛生局表示，病患在就醫隔離前，曾搭乘高鐵及高捷到高雄市新興區居住旅館，衛生單位已掌握他同行2名友人、入住飯店及就醫時等相關接觸者共25人，初步未發現初步未發現其他疑似個案。

衛生局強調，已要求25名接觸者，落實健康監測及防護措施，並持續監控至3月11日止。另呼籲民眾有疑似症狀時，切勿輕忽自行就醫，應進行自我保護隔離，並立即聯繫所轄之衛生所安排就醫，透過醫院規劃就醫動線，避免接觸交叉感染，以降低群聚疫情發生。

衛生局表示，德國麻疹是一種急性病毒高傳染疾病，一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。 衛生局提醒德國麻疹在出疹前後7天都具有傳染力，可經由飛沫或與病人直接接觸而傳染，但可透過疫苗接種有效預防，家中如有年滿 1歲幼兒，應儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。

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