澳門旅遊局向台灣旅客招手 加強女性親子銀髮客群

2019-02-21 15:51

〔記者張菁雅／台中報導〕看好台中觀光人口與消費潛力，澳門旅遊局今日與18家澳門旅遊業者到台中，與中部旅遊業者交流，以期擴大台灣客源及吸引不同族群前往澳門旅遊。澳門旅遊局表示，台灣一直是澳門第3大客源市場，女性與親子、樂齡族的旅遊市場都將是今年加強推廣的目標。

澳門旅遊局今天在台中舉行旅遊交易會，澳門經濟文化辦事處主任何永慧也到場。澳門旅遊局首席公關顧問梁吳蓓琳表示，台灣一直是澳門第3大客源市場，2018年入境澳門的台灣旅客為106萬0968人次，較2017年微幅增長0.1％；過夜旅客有52萬6164人次，雖較前年減少2.6％，但重返澳門2次以上的台灣旅客是增加的，表示澳門對於台灣消費者有一定的吸引力。

梁吳蓓琳指出，去年入境澳門女性旅客人數持續成長，15歲以下旅客人數也逐年增加，女性與親子兩大族群將是未來推廣澳門旅遊的目標。此外，台灣已正式邁入「高齡社會」，樂齡族的旅遊市場也不容小覷。

澳門旅遊局也表示，澳門在2017年獲聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」，今年將與台灣業者共同合作推廣以美食為主題的旅遊產品，結合粵港澳大灣區的旅遊資源，開發一程多站的美食之旅。另外，今年是澳門國際煙花比賽匯演第30週年，將擴大舉行。而隨著港珠澳大橋去年10月正式通車，讓澳門往返珠三角其他城市有更多元交通選擇。

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