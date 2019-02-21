網路紅不讓！堆疊稻草捲成人氣景點

2019-02-21 15:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕乾稻草捲成一捆捆堆疊成小山丘狀，竟吸引攝影好手、網美瘋打卡，在網路迅速傳播下，成了年輕人打卡地標。

嘉義縣新港鄉潭大村村長江錦澤表示，稻草加工業者因為去年底購入大量稻草，租用潭大村一處休耕農田露天暫時堆置，由於場景十分壯觀，經攝影好手拍照上傳網路後成為熱門景點，農曆過年期間遊客川流不息，還造成大塞車，賣香腸小販聞聲而至，也大發利市。

江錦澤指出，稻草加工用途廣泛，包括太空包、枕頭、牧草等都用得到，冬天因嘉南平原少雨，加工業者收購二期稻作稻草後，就暫時租用農地露天堆放，這是首次在潭大村堆置，結果造成大轟動，將協調業者年底再來堆置，增加遊客走春拍照好去處。不過稻草捲已經陸續運出，想要捕捉限定美照動作要快。

潭大村六斗子人氣稻草捲為位於嘉68線0.5公里處，開車朋友可以由與高鐵嘉義段平行的台37線1.8公里處西轉入嘉68線，約行駛1公里就可以看到位於路邊的稻草捲堆。

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