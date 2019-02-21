11萬在職青少年勞動人口就業權益 台少盟呼籲重視

國內在15 至18歲年齡層有11萬1千人勞動人口。（照片中人物與新聞無關，資料照）

2019-02-21 16:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕武陵富野渡假村飯店日前發生不當剝削高中職建教生與大專實習生事件，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華說，根據統計，國內目前15歲至18歲的就業人口有11萬1千人，但是就業權益受到漠視，被不肖雇主要求低薪、超時工作，台少盟呼籲，應依行政院兒童及少年福利與權益推動小組決議，盡速籌組跨部會青少年就業與勞動權益平台，列管追蹤相關案件，保障青少年及青年工作權益。

台少盟研發員劉志洋說，15歲至18歲為一般高中職的就學年紀，但是根據統計，每年約有2萬5千個應在學的青少年及青年未入學或中輟，因為經濟因素進入職場，但是因為低學歷、缺乏專業技能和就業穩定度低，導致低薪、工作條件不佳及高流動率，易受到雇主輕忽及刻意侵犯工作權益，甚至造成此年齡層是職業災害發生率最高的一群人。

台少盟去年起進行各地的15歲至18歲就業人口調查及訪談，普遍發現這群年輕人不僅是生活處境弱勢，也成為職場上的就業弱勢，但是因為年紀及身份的模糊性，使得應有的管理權責單位教育部與勞動部互踢皮球。

葉大華呼籲，政府應從富野渡假村事件引以為鑑，並依建教生專法及勞基法專案處理並裁罰，避免業者與學校聯手「河蟹」學生權益，教育及勞動主管機關也應依法啟動專案調查與釐清業者及學校法律責任，勞動部應盡快籌組跨部會青少年就業與勞動權益平台，參照兒童權利公約保障兒童勞動者精神，透過該平台列管15～24歲「就業弱勢青少年及青年」各面向的勞動議題，避免學齡青少年及青年的勞動權益成為各部會互踢皮球或三不管地帶。

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