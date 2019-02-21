夜訪女王頭門票秒殺 觀光局今年加碼

2019-02-21 15:04

〔記者俞肇福／新北報導〕交通部觀光局北海岸暨觀音山國家風景區管理處，去年首次推出「野柳石光‧夜訪女王」活動，門票秒殺，讓不少沒買到票進場的人扼腕。北觀處今年加碼再推出「夜訪女王頭」8天，每天500人增加到700人。另外，還有2天的夜間戶外演唱會，分別邀請歌手萬芳、許景淳，還有大提琴家張正傑演出，去年沒能進場的民眾今年可得把握機會。

野柳地質公園怪石嶙峋，美麗的地質景觀被國家地理雜誌評選為「2016最佳夏季旅遊地」，其中「女王頭」更是國內外遊客必訪景點。2018年4月20日至28日北觀處首度嘗試在夜間開放入園觀賞，結合音樂及光影，女王頭加上璀璨光雕，浪漫氛圍大受攝影人士歡迎。

野柳地質公園經營團隊的新空間國際股份有限公司副總經理湯錦惠表示，今年會再推「野柳石光、夜訪女王」，活動時間、內容、場地都比去年擴大。

湯錦惠表示，夜訪女王頭門票每張200元，可折抵園區50元消費；音樂會門票每張1000元，可折抵200元消費。夜訪女王頭門票電話與網路訂票每天500張，活動當天5點半起，現場售票200張。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/