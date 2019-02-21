高史博展六龜、杉林 共遊在地人文地景好風光

2019-02-21 14:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年適逢莫拉克災10週年，高市歷史博物館「展高雄」系列以重災區六龜與重建家園基地的杉林兩區作為展覽主題，帶領民眾從自然環境、人文歷史、生活生產與莫拉克風災重建創生等面向，感受當地人與自然的和諧美好及逆境重生的力量，重新認識六龜與杉林的內涵。

高市文化局副局長林尚瑛表示，這次展高雄特展有別以往，特別設立「在地專區」展現創生力量，也同步推出《手繪記憶：六龜林業老建築故事集》，並於特展期間，規劃小旅行的體驗帶民眾進入六龜與杉林。

高史博指出，縣市合併後，為展現大高雄多元文化，規劃「展高雄」系列特展，本次為第十一檔特展，介紹高雄里山區域的六龜區與杉林區，特別以山為展示主軸，串起山、水與人共生的生活紋理。

此次以「迴山歸鄉」為主題，有六龜與杉林地理環境山林環繞的意象，以及重返山林回鄉重建的意涵，展區分為「山中取景．人與自然的和諧」、「翻山越嶺．族群的遷徙」、「物產豐饒．山林中的產物」、「面對逆境．山邊的彩虹」四大主題。

特展從自然環境延伸到人文地景、族群的遷徙與文化傳承、取自山林與土地的地方產業，至風災後居民的奮鬥與努力，藉由文物、老照片、影像、創作作品等豐富的展示內容來認識六龜與杉林，呈現人與自然交織的篇章，並與地方組織合作設立特展期間販售專區，讓民眾可以在看展結束後購買商品回饋支持在地，展現農村創生的力量。

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