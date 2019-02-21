北市議員爆喜餅名店詩特莉 積欠員工年終、加班費

2019-02-21 14:12

〔記者郭安家／台北報導〕知名喜餅店台灣詩特莉員工向台北市議員李建昌陳情，指台灣總公司要求店長將門市員工打卡時間修改成整數，例如晚上9點20分下班畫記成9點下班，人資經理還會在群組鼓勵大家無償加班，2月發年終之際，有部分資深員工皆未領到年終，其他員工卻有，員工去年累積的特休假並未折算工資，公司拖至今年7月底要求員工休完，員工人心惶惶，將請北市勞動局勞檢。

台灣詩特莉人資主管否認改出勤紀錄，她說，員工加班要事先申請，店長再向總公司回報加班申請，有申請就會給加班費，不會不給，員工下班時間仍在門市不知道是工作還是聊天、等人，因此店長會審核班表；檢舉人跟店長有誤會，都可以來公司談，可能店長跟員工兩造相處有問題。

至於鼓勵無償加班？詩特莉人資主管則說，員工都在爭補休時數、加班時數，多做20分鐘也要錢，怎麼可能會去鼓勵無償加班，公司都在打卡、都是有時數產生。

不過，對於員工指控，公司將補休「扣打」優先補給薪資較高者，薪資較低者則拿補休折算的工資。詩特莉人資主管坦言，薪資較高者會先發薪，所以補休也是先給薪資較高者，但那不會再發生了，公司希望員工盡快補休，加班費也不累積補休1月全面核薪；可能店長不是那麼清楚制度，老闆說一切依法給，從沒說不給。

對於部分資深員工沒領到年終，詩特莉人資主管表示，老闆依照考核制度拿錢給年終，資深人員沒拿到，可能是門市沒賺錢、有可能考核不ok，人員有疑惑可以來總部看考核。

李建昌則表示，不願相信已有名氣的企業，會為了些許人事成本，與員工錙銖必較，但就上員工爆料內容，詩特莉已違反勞基法第24條、29及38條；已請勞動局近期勞檢。

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