腹痛不一定吃壞肚子 原來是體內「結石症」作怪

2019-02-21 12:53

〔記者謝介裕／南投報導〕過年後上班以來，南投縣內因腹痛到醫院急診的人數較平時增加約1成，但醫師檢查後，許多人都不是吃壞肚子，而是與體內「結石症」作怪有關，原因在於水份補充不足，經治療後，絕大多數病症也都已獲改善。

南投市1名陳姓婦人因肚子痛到無法走路、入睡，而被送來南基醫院，經醫師抽血、驗尿、超音波等一系列診斷後，發現原來是因腎結石併發腎盂蓄膿，經注射抗生素及抽出膿瘍後，目前已無大礙。

事實上，年假過後，縣內類似腹痛就醫的案例明顯增加，許多民眾都以為是過年期間，吃了太多的大魚大肉才造成身體不適，經檢查後，約有1成與「結石症」有關，如何形成？也是絕大多數患者共同的疑問及心聲。

南基醫院泌尿外科醫師黃勝賢說，「結石」症狀以腎臟、泌尿道最常見，一般都好發於夏天，若水份攝取不足碰到天氣炎熱排汗多，尿量相對地會變少而無法將小小石頭從體內排出，久而久之，這些排不出來的石頭便會在原地打轉而愈積愈多、愈大，今年過年期間天氣偏熱，加上大家外出遊玩時，極可能也未留意水份補充，才使得體內結石引發腹痛就醫的案件增加。

黃勝賢進一步表示，食物攝取與體內結石之間也有關聯性，包括豆類製品、蘆筍、波菜等易出現草酸鈣結石的食物，更應留心注意，而預防草酸鈣形成，可多吃含檸檬酸的食物，包括檸檬汁、柳橙汁、梅子醋、水果醋等，但提醒社會大眾預防結石最有效方法還是多喝水多運動，並養成飲食均衡，才可望無「石」一身輕﹗

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