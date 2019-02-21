台鐵3/1成立資產開發中心 目標5年內業外收入提升至50％

2019-02-21 12:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局將於3月1日成立資產開發中心，並於3月4日正式揭牌啟用。台鐵局長張政源表示，台鐵資產開發相關權責，分布在貨運服務總所、餐旅服務總所、企劃處開發科，對外沒有專責的資產開發單位，主要都是出租土地等，業外收入僅占營收20％，跟日本幾乎相反；未來成立專責的資產開發中心，要更全面性開發，讓台鐵在拚安全之虞，還要全力拚經濟，目標5年後（113年）將業務收入占營收比例提升至50％以上。

台鐵業務收入包含資產開發、房地出租、台鐵便當、文創商品銷售，及車站合作經營收入、代辦收入及貨運服務收入。從103年來業外收入及占整體收入比例都逐年成長，103年業外收入為31.48億元，占營業收入的14％；去年已達45.64億元，占營業收入20％。未來除會積極辦理資產活化開發外，也會拓展台鐵便當銷售、開發新鐵路文創商品、招商增加車站內設置便利商店等。

張政源表示，雖然現在政府都全力支持台鐵改革，不論是軟硬體設備及員工福利等，但台鐵局不能當媽寶，自己也要更努力拿出成績來，不論是營運安全或是軌道旅遊都要更努力。軌道旅遊是台鐵過去較未重視的一塊，但這塊商機很大，要更努力吸引更多旅客，搭台鐵慢活旅遊看台灣之美；未來也會檢討是否針對軌道旅遊列車，設定專門的觀光列車票價。

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