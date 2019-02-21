老師餵朝天椒、木棍亂打特教生 人本要求校方解聘

2019-02-21 11:45

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立某特教學校遭一名家長指控，念國中的女兒在去年4月被兩名林姓老師多次餵食朝天椒、拉扯頭髮跟捶肚子、拿木棍等亂打，去年底考績會決議將其中一名林姓導師記兩支大過、停聘1年半，另一名林姓老師記2小過。本月18日監察院調查報告認為學校無法善盡治理，衍生教師以殘暴方式違法體罰等，予以糾正，今學校召開教評會討論該導師去留。

人本教育基金會今上午在校門口開記者會，要求教評會將該名林姓導師解聘、避免再有學生受害。

特教學校蘇姓秘書回應，校方接獲陳情就啟動相關處理程序，經監察院糾正及教育部介入協助處理，因現行體制學校教評會組成機制的結構性因素，希望此事件能邀請上級單位對現行體制改革，及研議處理、調查流程等，未來更妥善處理類似事件，也可提供更好的特教服務。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，從去年10月教育部調查報告就已確認虐待事實，且林姓導師此次已非初犯，呼籲學校不要師師相護。

張萍還說，因「教師法」第14條第2項原規定要解聘不適任老師，應經過教師評審委員會3分之2以上出席及出席委員過半數審議通過，後來立法院又通過修正，教評會3分之2以上出席及出席委員3分之2以上審議通過，讓不適任老師更難淘汰，痛罵立法委員都是共犯、要求立院將教師法修改為原本的出席委員過半數審議通過。

全國家長教育志工聯盟理事邱雅琳、該特教學校吳姓家長今到場聲援、認同不適任教師應解聘，並以吃朝天椒行動劇希望教評會委員用同理心看待。

  • 人本教育基金會今到該特教學校外拉布條抗議，希望學校解聘不適任老師。（記者王善嬿攝）

    人本教育基金會今到該特教學校外拉布條抗議，希望學校解聘不適任老師。（記者王善嬿攝）

  • 全國家長教育志工聯盟理事邱雅琳等示範吃辣椒希望學校能有同理心。（記者王善嬿攝）

    全國家長教育志工聯盟理事邱雅琳等示範吃辣椒希望學校能有同理心。（記者王善嬿攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/