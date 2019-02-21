老師餵朝天椒、木棍亂打特教生 人本要求校方解聘

2019-02-21 11:45

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立某特教學校遭一名家長指控，念國中的女兒在去年4月被兩名林姓老師多次餵食朝天椒、拉扯頭髮跟捶肚子、拿木棍等亂打，去年底考績會決議將其中一名林姓導師記兩支大過、停聘1年半，另一名林姓老師記2小過。本月18日監察院調查報告認為學校無法善盡治理，衍生教師以殘暴方式違法體罰等，予以糾正，今學校召開教評會討論該導師去留。

人本教育基金會今上午在校門口開記者會，要求教評會將該名林姓導師解聘、避免再有學生受害。

特教學校蘇姓秘書回應，校方接獲陳情就啟動相關處理程序，經監察院糾正及教育部介入協助處理，因現行體制學校教評會組成機制的結構性因素，希望此事件能邀請上級單位對現行體制改革，及研議處理、調查流程等，未來更妥善處理類似事件，也可提供更好的特教服務。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，從去年10月教育部調查報告就已確認虐待事實，且林姓導師此次已非初犯，呼籲學校不要師師相護。

張萍還說，因「教師法」第14條第2項原規定要解聘不適任老師，應經過教師評審委員會3分之2以上出席及出席委員過半數審議通過，後來立法院又通過修正，教評會3分之2以上出席及出席委員3分之2以上審議通過，讓不適任老師更難淘汰，痛罵立法委員都是共犯、要求立院將教師法修改為原本的出席委員過半數審議通過。

全國家長教育志工聯盟理事邱雅琳、該特教學校吳姓家長今到場聲援、認同不適任教師應解聘，並以吃朝天椒行動劇希望教評會委員用同理心看待。

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