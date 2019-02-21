美！這裡李花爆開 花苞如少女抹胭脂

2019-02-21 11:13

〔記者張聰秋／花壇報導〕春暖花開！彰化鄉花壇鄉縣定古蹟虎山岩寺廟後山，以及虎山岩展示館後方的虎山園，山坡上580棵李花陸續在初春綻放，花況本週來進入盛開期，枝頭白皚皚宛如鋪上白雪，花苞還帶著一抹粉紅，好似少女擦了口紅或是抹上胭脂，可愛的模樣超吸睛。

長期觀察植物生態的縣議員李成濟服務處主任劉輝龍，最近一直注意花壇鄉岩竹村一帶李花開花情況，他說，這裡的花況，與南投縣信義鄉梅花相比，絲毫不遜色，民眾開車來花壇虎山岩古廟，車開進停車場，離停車場不遠的地方，就可看到李花綻放雪白花朵的浪漫蹤跡，美如雪景讓人心情飛揚，同樣賞花，來平地比走一趟信義鄉的梅園，路程上輕鬆許多。

劉輝龍表示，李花和梅花都是白色的花朵，差別就在梅花開花單朵開，李花都是成球或是成串的開，李花綻放時，花瓣成串堆滿枝頭，呈現濃烈的白色世界，梅花點綴枝頭帶出淡淡的白色，花景各具風情。

他建議民眾，今年暖冬溫度沒有很明顯的下降，李花開花時間稍為晚些，去年開花時間剛好遇上農曆過年，觀賞人群很多，造成虎山岩大塞車，今年年假已過，賞花人潮較少，現在正是觀賞的好時機。

580棵李花樹齡約5年，去年首度開花，今年第2次綻放芬芳的白色花朵，李成濟邀請民眾來虎山岩健行祈福，並欣賞盛開的李花，虎山岩廣場對面福德巷106號呂金樹果園旁也有李花，雖然李花園不大，花開得很白，也是欣賞李花的好景點。

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