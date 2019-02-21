苗栗以南空氣糟 7站飆「紅害」、8站亮橘燈

2019-02-21 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風影響，今日中部以北地區擴散條件稍好，空氣品質佳，但苗栗以南地區擴散條件較差，截至今天上午10時止，已有7測站達「紅害」等級，另有8測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台有8測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，此外，還有竹山、嘉義、新營、善化、安南、台南、橋頭等7測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區及金門地區為「普通」等級；中部、高屏空品區沿海地區風速較強，擴散佳，空氣品質為「普通」等級，晚間風速轉弱，擴散條件較差，為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區風速較弱，擴散條件差，空氣品質為「紅色警示」等級。

環保署表示，竹山、雲嘉南及橋頭地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；台南（玉井）、苗栗、南投及楠梓地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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