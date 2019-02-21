台南一整夜PM2.5籠罩 新營最糟一度破百

2019-02-21 08:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天上午霧霾夾擊，濃霧加上紫爆的PM2.5，天空一片霧茫茫，一整夜空氣品質嚴重不佳，全市4個固定空品測站的空品指標（AQI）全淪陷，屬於不健康的紅害等級。其中，以新營測站PM2.5濃度最糟，一度飆破100微克／立方公尺。

根據環保署空品監測顯示，今天上午全市台南、安南、善化及新營4個固定空品測站空品指標全是「滿江紅」，主要污染物為PM2.5，從昨天傍晚起逐漸由綠翻紅，一整夜籠罩在高濃度的PM2.5之中。其中，新營測站於昨天深夜11時達到最高，PM2.5濃度達到101微克／立方公尺。

今天上午PM2.5濃度雖然略降，但台南測站上午8點仍然高達76微克／立方公尺，空品嚴重不良。

南市環保局表示，受到北風增強、南風減弱影響，原本堆積在雲林、嘉義的污染物，自21日凌晨開始隨北風南下，並涵蓋整個台南市，加上濕度高造成濃霧導致空品不佳，目前4站達一級預警，並已於昨晚10時成立應變小組，隨時監控空氣污染變化，並執行相關應變任務。

環保局提醒台南市民，今天上午前注意空污，宜減少在戶外活動；中午過後，新一波南風將逐漸增強，空氣將有大幅改善。但南風增強幅度不多，北台南空氣品質改善有限，仍需注意。

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