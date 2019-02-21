減重70公斤卻變「沙皮女」！雙峰縮成阿嬤「布袋奶」

2019-02-21 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕減重70公斤不簡單，但一名30歲的女子在甩肉後卻全身多處出現贅皮，尤其胸部嚴重下垂，就像阿嬤的「布袋奶」，自卑到不敢交男朋友，直到去年接受整形手術切除3公斤贅皮，才有了緊實好身材。

《蘋果日報》報導，陳小姐身高160公分，5年前重120公斤，在減重手術後瘦到50公斤，不料肚子、手臂和大腿出現贅皮，尤其胸部「山崩」變形，萎縮成布袋奶，讓她更自卑，根本不敢穿背心短褲或下水游泳。

陳小姐去年決定接受兩階段的環切贅皮拉皮手術，中國醫藥大學附設醫院整型外科醫師陳彥州首先幫陳小姐實施360度腹部環切拉提，切除贅皮並拉提肌肉，讓陳小姐的腹部、腰部恢復腹肌中線、馬甲線與臀部比基尼線；第二階段進行胸部、大腿拉提緊實手術，讓陳小姐恢復傲人的D罩杯及纖細手臂。

陳小姐術後判若兩人，從「阿桑變阿妹」，相當開心。陳彥州透露，陳小姐腹部切下來的贅皮重達3公斤，約是一個新生兒的體重，非常驚人。一般若減重20到30公斤後可能會有輕微贅皮，50公斤以上贅皮就算嚴重，無法透過運動解決，只能以雕塑手術去除贅皮。

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