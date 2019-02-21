02/21 各報重點新聞一覽

2019-02-21 06:33

自由時報

蔡總統：不接受消滅主權的協議

蔡英文總統昨天就國民黨主席吳敦義等藍營政治人物主張兩岸簽署和平協議表示，在中國不放棄武力犯台，強推「一國兩制」框架的情況下，沒有所謂對等的談判，也不會有真正的和平。總統並說，台灣人民會很謹慎的面對這件事，台灣社會不會接受任何會消滅或傷害國家主權、或者是消滅台灣民主的任何政治協議。

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菲漁工海上喋血 台籍船長等3人囚船艙

屏東縣東港籍漁船「穩鵬號」昨天在印度洋島國模里西斯路易漁港東北方一五四○浬的公海上，爆發漁工喋血案，已知外籍船員一死一重傷。據了解，台籍船長陳振茂、輪機長高信光和漁業署觀察員楊文斌被行凶者與同夥挾持，同囚一室，暴徒持棍棒看守三人，此外，凶手犯案後將死者拋海，並持刀逼嚇十五名漁工跳海，有四名菲籍落海船員獲救，十一人生死未卜。

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長笛美女盲生 德音樂學院第一人

「上帝讓我看不到顏色，卻讓我心中有旋律！」曾榮獲總統教育獎的全盲長笛演奏女孩蔡明秀，今年報考德國國立斯圖加特音樂暨表演藝術學院碩士班，在全球數百位菁英競爭中獲得錄取，成為斯圖加特音樂學院創校一百六十二年來首位視障學生。蔡明秀自許未來學成歸國，能為台灣音樂教育有所奉獻。

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蘋果日報

《蘋果》踢爆 富野逼學生當奴工 主管拿成績要脅 強迫加班「做功德」

武陵農場的櫻花正盛開美不勝收，不少遊客選擇武陵富野渡假村賞櫻，度假村的惡主管卻遭6名大專實習生、高職建教生指控強迫加班卻不給加班費，學生反映不想「做功德」，被以成績威脅強逼加班，更譏諷學生「好手好腳卻怨天尤人、怪東怪西」。學生不滿被剝削，上月從宿舍偷跑下山，向《蘋果》投訴並到中市勞工局檢舉，市府介入後，業者補發加班費，2名主管分別記大過、離職。

謝政鵬女友 遭輾斃 悲痛「說好等我的」法國銜哀出賽晉8

痛失愛侶讓人痛徹心扉！前天下午，網球國手謝政鵬交往1年多的女友張恒綿，放學走出文化大學前，已走過斑馬線三分之一，竟慘遭公車撞倒輾斃，正在法國馬賽參加普羅旺斯公開賽的謝政鵬，得知噩耗無法自已，他po出女友的唇膏思念：「依然有妳淡淡的味道，明明說好等我周末回去，怎麼能說走就走」，痛失女友的他昨晚在雙打賽中化悲憤為力量，獲勝晉級8強。

聯合報

同婚專法15字名稱出爐 同性準用民法規定結婚

行政院版同性婚姻專法出爐，由於挺同、反同團體拉鋸，行政院首創以中性釋憲文命名《司法院釋字第七四八號解釋施行法》草案，明訂同性伴侶將可準用《民法》婚姻章規定結婚，擁有合法財產繼承、醫療權，也能繼親收養子女，同時須遵守單一配偶的義務。

政治報復！加州不挺築牆 川普不給高鐵

美國總統川普上周宣布國家進入緊急狀態，以挪用軍費在美墨邊界築牆，加州當局十八日領銜和其他十五個州聯名控告川普濫權。川普政府不甘示弱，十九日宣布將追討並取消聯邦政府提供加州興建高鐵的卅五億美元（約台幣一千一百億元）經費。

中國時報

蔡稱和議滅主權 吳批汙名化

針對國民黨主席吳敦義日前拋兩岸洽簽和平協議，蔡總統昨強硬回應，強調在中國不放棄武力犯台，強推一國兩制框架下，沒有對等談判，也不會有真正的和平。她相信台灣社會不會接受任何消滅或傷害國家主權、或消滅台灣民主的任何政治協議。對此，國民黨主席吳敦義反批，民進黨故意將和平協議汙名化，「當然不是簽投降協議」。

朱首要堅持 和平的兩岸關係

蔡英文總統已宣布競選連任，前新北市長朱立倫昨則在史丹佛大學與美前國家情報委員會主席馮稼時（ThomasFingar）等人會談，朱立倫明確表示，和平的兩岸關係是他的首要堅持。

歐洲議會友台小組主席朗根（左）昨將155位跨黨團議員連署的「促進台海和平與穩定聲明」，面呈給蔡英文總統。（中央社）

屏東縣東港籍漁船「穩鵬號」昨在印度洋島國模里西斯路易漁港東北方的公海，爆發漁工喋血案，已知外籍船員一死一重傷。（記者陳彥廷翻攝）

長笛美女蔡明秀表示，希望未來能成為長笛教授，為台灣音樂教育奉獻。（記者陳冠備攝）

南韓女團Six Bomb在2016年的打歌服，超貼身的粉紅色連身裝被戲稱為「鑫鑫腸」，據傳慘遭各大電視台封殺。（翻攝SixBomb臉書）

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