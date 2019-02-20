全盲加妥瑞症 長笛天使蔡明秀錄取斯圖加特音樂學院

2019-02-20 23:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕上帝讓我看不到顏色，卻給我旋律與之對話。曾榮獲總統教育獎的盲人演奏美女蔡明秀，今年1月報考德國國立斯圖加特音樂暨表演藝術學院碩士班，在全球數百位長笛高手競爭中脫穎而出，獲得唯一錄取，她也成為斯圖加特音樂學院校史162年來首位全盲加有妥瑞症學生。蔡明秀說，離小時候願望「長笛教授」更進一步了，希望未來學成歸國能為教育奉獻。

蔡明秀來自彰化埔鹽，父親蔡桂輝是經營生產「彩色蛋」聞名的桂園生態農場主人，24年前她無預警的提早2個月誕生，雙眼因視網膜剝離，看不見世界，雙耳卻對旋律極度敏銳，4歲在無法看譜的情況下就能彈奏鋼琴，8歲接觸長笛，僅靠記憶與練習便獲獎無數，12歲時不僅能獨自舉辦演奏會還獲得總統教育獎肯定，她還發願有朝一日要成為長笛教授。

不料學習音樂路上又罹患妥瑞症，臉部常會不自主抽動，她仍一一克服以第一名成績徵選進入台南藝術大學，今年1月報考全球音樂學院排名41名的德國斯圖加特音樂學院碩士班，在長笛項目擊敗世界菁英，成為唯一錄取。

蔡明秀表示，因為從小看不見，對旋律特別敏銳，能記住近千首歌，還記得小時候聽到鳳飛飛唱歌，聽一次就能吹奏，為了實現出國學音樂目標，進入南藝大7年一貫音樂系後開始學點字樂譜，但過程艱辛不已，幸好師長與同學們鼓勵，學習音樂的路才沒放棄。

蔡明秀說，因為喜歡德國作曲家巴哈，所以報考斯圖加特碩士班，沒想到當天應試指定曲之一就是巴哈的奏鳴曲，演奏時格外有信心，最後受3位評審青睞招收門生，相當興奮，當下評審也告知，她是斯圖加特創校以來首位全盲學生，覺得能成為歷史，充滿挑戰，希望未來能繼續努力成為長笛教授，為台灣音樂教育奉獻。

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