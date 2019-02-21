《撼動H.D.A》翻轉反毒宣導 內壢高中學生嗨翻！

2019-02-21 00:04

〔記者李容萍／桃園報導〕同是復興劇校出身，現為文化大學國術科學生、崇右演藝科大文創研究生組成的《撼動H.D.A》團體，個個身手矯健，顏值又高，3名成員許鈺祥、高嘉和、賴科元，20日受邀前往桃園市內壢高中和師生同樂，分別扮起財神爺，也穿上內壢高中學生運動服，跳脫以往死板教條式反毒宣導議題，以活潑特技、雜耍、舞蹈、武術、演唱、有獎徵答等方式，宣導拒毒、反毒、反霸凌、珍重生命，受到學生熱烈歡迎，「好帥，好有型喔！」全場嗨翻天！

從小學五年級開始學習特技疊羅漢，許鈺祥等成員均熱愛傳統技藝，每天日夜苦練，手臂肌肉線條明顯，有精實的六塊肌，3人眼見毒品危害社會極深，決定擔任反毒大使，鼓勵國高中生遠離毒品，當人生中遇到挫折，要秉持永不放棄的決心，只要堅持到底，夢想就會到手，這5年來《撼動H.D.A》親自到各教育局與學校打電話聯繫，利用課餘時間巡迴宣導反毒反霸凌議題，累計已跑遍台灣各縣市370所學校。

《撼動H.D.A》成員跳脫以往死板教條式反毒宣導議題，結合活潑特技、雜耍、舞蹈、武術、演唱、有獎徵答，讓反毒課程不再那麼沈悶，在網路上也獲得許多人讚賞。除了白天宣導反毒，即將研究所畢業的許鈺祥等人，也接下小吃店想推廣台灣在地美食，校園巡迴完有空或下課晚上時，在餐廳煎蚵仔煎、包燒賣、煮排骨湯等，以一步一腳印求生活，期同學們有正確正向的人生觀。

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