雙胞胎弟弟趕出生 不安份亂動竟臉朝前還吸醫師手指

2019-02-20 23:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕37歲的陳太太懷孕雙胞胎選擇自然產，本月17日生產時，哥哥以正常胎位「枕前位」後腦勺朝前方式生下，哥哥生出後骨盆腔空間變大，弟弟頭部亂動，竟然將臉朝向產道，非常危險，讓接生醫師嚇一大跳，幸好經驗豐富，指揮產婦配合用力，順利生產，以「面產式」產出，發生機率僅千分之1，母子均安，昨天出院。

嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德說，面產式的異常胎位很危險，胎兒面向產道出口，臉部在產道的最前端，由於直徑較寬，不容易生產，也可能卡在產道，造成生產遲滯，不但產婦會陰容易撕裂，胎兒臉部也易被產道擠壓，造成顏面瘀血、水腫，生出來像黑面菜、包公一樣，也可能造成眼鼻受傷，甚至窒息，或是要推回嬰兒，重新調整位置生產，造成難產。

面產式胎位原因除了胎兒先天異常，如頸部腫瘤，一般常見的產婦骨盆太小或胎頭過大，胎兒進入產道過度伸仰，本來應該後腦勺先產出，但頭擠出不來，下巴往前頂，變成臉部朝前；也可能是雙胞胎，原本胎位正常，老大生出來後，老二獲得較大的伸展空間，位置改變，臉朝前產出。

黃元德指出，陳太太懷雙胞胎36週，胎兒、胎位正常且足月生產，破水後配合她自然產意願，9小時先生下近2500公克的哥哥，5分鐘後換弟弟準備出生，他內診要觸摸弟弟胎頭，竟被吸吮手指，因此特別小心確認，又摸到鼻子就在產道的正前方。

黃元德說，雙胞胎弟弟體形較小、較輕，加上產婦配合用力，並抬高雙腿使骨盆角度變大，他以半旋轉方式接生弟弟，順利生產，體重2010公克，弟弟臉部被產道擠壓的時間也短暫，一開始有點瘀青和水腫，2天後也恢復正常。

陳太太和先生婚後分隔台中、台北兩地是假日夫妻，婚後2、3年未孕選擇試管嬰兒，一舉懷上雙胞胎，現在產後回想覺得驚險，但為母則強，她說，當時只想趕快把孩子趕快安全生出來，早已忘記疼痛，配合醫師指揮生產，感謝醫師幫忙，看到孩子平安健康，有子萬事足。

黃元德也說，陳太太相當勇敢，懷孕24週就因宮頸過短及閉鎖不全，接受子宮頸環紮術並在家臥床安胎，但懷雙胞胎又高齡產婦，32週時又罹患妊娠毒血症，仍懷胎至足月，直到36週落紅，為免子宮頸收縮受傷，他剪掉環紮的帶子後進入產兆，隔天破水生產。

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