大內志工媽媽教育宣導 培養防災小種籽

2019-02-20 23:53

〔記者萬于甄／台南報導〕大內區公所為落實防災教育從小扎根，邀集居民組成祥和志工隊，配合晨間活動到國小宣導，志工小隊成軍邁入第四年，大內因屬易淹水地區，今年志工媽媽以遇水災如何申請淹水救助為主題，教導孩童拍照方式，希望減少未來受災戶因沒有蒐集淹水紀錄，而無法獲得補助。

大內區公所表示，災害總是出其不意，事前教育更勝於事後補救，因此，區公所四年前邀集轄內居民組成祥和小隊志工，除定期慰訪獨居長者外，也會協助防災宣導，每年祥和小隊志工都會進入校園，利用晨間活動教導防災應變方法、收容避難處所位置及儲備避難糧食等知識。

今年祥和小隊志工媽媽有感近年許多淹水受災戶，在清理家園後發現沒有蒐集淹水紀錄，無法獲得政府相關災害救助，而大內又屬易淹水地區，志工媽媽特以遇水災如何申請淹水救助為主題，在汛期前到校園教導學童如何丈量水位及拍照。

志工媽媽表示，今年宣導時有孩童主動說「知道發生水災時要逃到大內國小」，讓大家相當驚喜也感到欣慰，付出相當值得。

大內區區長李賢村表示，大內位於曾文水庫下游，對於防災的事前準備絲不能馬虎，除防禦性準備外，教育居民防災知識也相當重要，感謝志工協助宣導，讓防災從小扎根。

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