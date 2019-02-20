中和67年危老建物 將改建11層大樓

2019-02-20 21:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區安平段危老重建案今天動土，2棟屋齡達67年的1層樓建築物，基地面積約118坪，將改建為11層樓、約41戶的大樓，預計明年8月完工。

都市更新處長張溫德表示，中和區安平段危老重建案位於捷運永安市場站附近的宜安路巷弄內，原建物1952年完工，房屋老舊，居住機能不符需求，因基地面積小於500平方公尺，無法適用都市更新條例最小申請面積規定。所有權人2018年向市府申請危老條例重建，至取得建築執照時間僅半年。

都更處表示，新北市危老重建核准案達30件，數量全國最多，已核准建築執照12件，另有8件動工拆除，其餘仍在審核階段。

都更處說，危老條例自2017年5月施行起，3年內申請重建計畫，可獲得10%容積獎勵。相關資訊及申請範本可上都更處官網首頁「危老重建計畫」宣導專區查詢。

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