47年前宜蘭這間小學吃饅頭是大滿足 校友笑：今餐餐有肉要更珍惜

2019-02-20 23:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕壯圍鄉古亭國小師生近日整理校內歷史文獻，發現該校為全縣第一所自辦營養午餐的學校，家長每月負擔40元，就有饅頭、青菜還有熱湯，比家中「白飯配醬菜」的便當還豐富；校友受訪時笑說，以前午餐有蛋、有饅頭他們就很滿足，對比現在餐餐有肉，學弟妹更應懂得珍惜。

宜蘭縣政府、縣議會最近因免費營養午餐推動問題鬧得沸沸揚揚，現行營養午餐菜色為3菜1湯，有白飯、麵食以及肉類主食，每周供應2次水果，每周五還加1道有機蔬菜，每天平均餐費39元。

近日古亭國小規劃出版「古亭兒童」校刊，由學生化身小記者，採訪校友、撰稿編輯成冊，採訪過程中，發現古亭在1972年，就成為首間自辦營養午餐的小學，揭露早期學校營養午餐樣貌。

該校教育基金會董事長、58歲的黃聰明回憶，營養午餐開辦時，他正就讀五年級，早期農村普遍貧窮，午餐就是白飯加上菜圃蛋，有時僅有醬菜配飯吃，但學校主食就有饅頭，配菜有青菜或炒蛋，偶爾加菜，每周有1天可吃水煮蛋、麵食及豆漿。

古亭自辦營養午餐並不順遂，當時粗工1天約50元薪水，蒜味肉羹1碗約2塊半；黃聰明坦言，學校營養午餐1個月40元，1戶若有好幾名孩子一起上學，對家長是不小負擔，因此開辦營養午餐過程非常辛苦。

他說，起初開辦時參加的家長不多，但沒參加的同學看到營養午餐菜色豐富，對比家中寒酸的便當，回家就會向家人苦苦哀求，後來越來越多人加入。

黃聰明笑說，早期饅頭跟雞蛋是「奢侈品」，一般在家幾乎吃不到，但學校午餐餐餐有饅頭，對他們是大滿足，若有剩還會偷帶幾顆回家跟家人享用，相較現在餐餐有肉，還有點心、水果，學弟妹更應懂得珍惜。

校方表示，古亭從1972年首辦營養午餐後至今都未停止，目前仍是每餐3菜1湯，但固定有肉類主食，與47年前菜色相比豐富不少，兼顧營養及健康。

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