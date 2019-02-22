庶民經濟夯！ 力拼韓流 最猛台北夜市在這

2019-02-22 15:04

〔記者簡亭宇／台北報導〕

近期高雄因為市長韓國瑜，掀起了一股庶民風潮，攤販的經濟發展受到關注，日前台北市長柯文哲受訪時，面對攤販經濟議題的回答，雖然讓人覺得講話酸酸的，但近幾年台北夜市攤販也能明顯看見進步的跡象。

以台北知名寧夏夜市為例，單日流量最少1萬人，其中國外旅客就佔了4成，大家都不分國籍的享受台灣在地小吃，受訪民眾表示：「喜歡來寧夏夜市的原因除了東西好吃，整潔度也做得不錯。」可見台北夜市早已擺脫髒亂、不衛生的壞印象。

寧夏夜市從18年前，就以環保為基礎概念，打響夜市改革的第一槍，從不用免洗餐具到使用無毒餐具、夜市空汙與聲音汙染問題著手改善，近期也發展了全台唯一禁菸夜市，並導入食安標章機制，與無現金支付、友善公廁服務等消費習慣改革，讓國內外遊客逛夜市能更舒適。

寧夏夜市理事長林定國說：「我們也把這些改革經驗與其他夜市分享，讓大家不用走冤枉路，能一起讓夜市環境變得更好。」因此這多種的夜市環境改善，在台北其他觀光夜市也同樣看得到，根據市場處統計資料顯示，目前環保、食安、無現金支付等服務，逐漸落實在士林夜市、雙連市場、艋舺夜市等知名觀光夜市，今年更以「讓日客敢坐下享用夜市美食」為目標改善，把環境整潔標準訂得更嚴厲。

台北夜市逐漸用經營品牌的手法，整合各式特色攤商，讓夜市小吃不再專屬於庶民的小確幸，而是轉身變成能推上國際的在地美食。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/