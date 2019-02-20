去年狂吸24名建中生！香港城大來台招生 英文需達頂標

2019-02-20 20:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學學測成績將在25日揭曉，香港城市大學近期也來台招生，該校去年狂吸24名建國中學畢業生，校方分析，是過去學長口耳相傳下拓展招生人數；今年延續以往招生政策，學測英文設定頂標，另提供傑出運動員獎學金要吸體保生。

香港城市大學校長郭位說，校內國際化，師資來自35國，並「周遊世界」招生，去年赴港的建國中學畢業生有47人，其中24人來就讀香港城大；該校環球事務拓展處副處長卓燕認為，應與過去建中校友口耳相傳，使得人數累積，但其他北中南名校生都有，近年更發現私校生報名人數亦不少。

去年赴港的建國中學畢業生戴相宇說，目前就讀香港城大資工系，會赴港是看中國際化環境、全英語授課以及待遇優渥，更看重未來赴美國哥倫比亞大學攻讀雙聯學位的機會；2012年就赴香港城大的林奕翔也說，讀書時有許多機會到企業實習，更曾到德國、中國上海等地交換，都讓自己增廣見聞。

副校長任廣禹則強調，校內有亞洲唯一與美國康奈爾大學合作成立的動物醫學院，並將申請國際認證，未來通過後畢業生可至美國、澳洲執業，學院亦投入傳染病、食安等研究，近期非洲豬瘟嚴重，學院也可發揮功效，盼優秀生加入。

卓燕說，因應台灣大專校院招生改學測5選4，今年學校招生也只採計學測4科，但其中英文學科須達頂標，個別科目則看科系安排，依慣例有國際學生獎學金等，從18萬港幣（約70萬台幣）到7萬港幣（約27萬台幣）不等。

另外，去年香港城大提供傑出運動員入學獎學金每年16萬港幣（約62萬台幣），要招收國家及地區級的優秀體育人才，卓燕說，台灣去年有人申請但未通過，今年已有擊劍選手遞件，可望達標入籍。

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