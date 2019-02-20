姊弟同罹異位性皮膚炎 弟弟不治療結果大學重考3次還失業

2019-02-20 18:03

〔記者林惠琴／台北報導〕一名20多歲男性從小皮膚搔癢，甚至抓得破皮流血，國中生時確診異位性皮膚炎，未乖乖治療，全身9成以上體無完膚，每年住院最多達到10次，導致課業落後、成績吊車尾，大學重考3次，畢業後也失業，飽受病痛折磨。醫師呼籲，異位性皮膚炎患者要積極治療，以免影響人生。

台灣皮膚科醫學會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，該名個案認為吃藥、擦藥無效而未遵從醫囑，甚至多日不洗澡，且因課業不理想感到自卑，夜間打電動、白天睡覺，結果引發蜂窩性組織炎，經治療返家仍未改善生活作息，再次復發，反反覆覆嚴重影響日常，連帶學業、就業都不順。

朱家瑜指出，該名個案的姊姊也一樣罹患異位性皮膚炎，但女性愛漂亮，吃藥、擦藥都不敢馬虎，依照醫囑照護自己，控制情況良好，學業順利，且正常就業，呈現與弟弟不一樣的人生。

朱家瑜說明，氣喘、過敏性鼻炎與異位性皮膚炎可稱為「過敏三兄弟」，是國人常見的病症，其中，異位性皮膚炎國內盛行率約10%，其中2/3在青春期可能就會好轉，但仍有1/3無法改善，目前已發展出不少藥物選擇，確診後積極治療可獲控制，因此不要輕易放棄，並提醒生活飲食要避免會誘發過敏的食材，衣服避免尼龍、套頭毛衣等不透氣的材質，且住家的棉被、窗簾定期清洗。

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