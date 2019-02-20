男子拇指腕掌關節炎痛到睡不著 超音波導引注射助擺脫疼痛

2019-02-20 22:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹1名約50歲中年男子最近幾個月工作時覺得大拇指不舒服，曾去國術館接受推拿但不見起色，甚至痛到睡不著，後來到台大醫院竹東分院就醫被診斷出拇指腕掌關節炎，復健科醫師馮仕豪以超音波導引注射為他治療，並安排復健、穿戴護具，讓他成功擺脫疼痛恢復正常生活。

台大醫院竹東分院表示，這名擔任工廠作業員的男子，原本只是工作時覺得大拇指會痛，後來連平常休息時都隱隱作痛，原本以為透過國術推拿可以恢復，但沒想到越來越嚴重，甚至影響睡眠品質，來醫院就診接受理學檢查、X光攝影及超音波檢查，被診斷為拇指腕掌關節炎。

馮仕豪說，拇指腕掌關節是手關節中常見的退化發炎處，位於大拇指基部由遠端的第一掌骨及近端的腕骨組成，主要負責拇指外展、內收、彎曲、伸直還有抓握、捏夾等動作，正因為其活動時關節面壓力大，是手部最常見的退化關節處，通常好發於需使用較多拇指力量與動作的族群。

馮仕豪也說，初期的關節炎以保守治療為主，除了適度的休息之外，消炎藥物的使用、關節的復健活動、及護具的使用都很重要，消炎藥物的使用以口服非類固醇消炎止痛藥為主，但若疼痛難耐或本身患有消化性潰瘍、心血管疾病及腎臟病等，超音波導引注射低劑量類固醇則是一個快速止痛、又少副作用的選擇。

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