筷神爭霸戰 竹田伯公見證夾功

2019-02-20 21:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田鄉開基伯公廟今天舉辦了一場網路發起的「筷神爭霸戰」，伯公廟內擺出各式筷子與白米、BB彈、彈珠、硬幣及乒乓球，由竹田國小教師邱俐綾，對戰美和科技大學行政助理汪家馨，兩校還派出應援團隊，在伯公見證下展開夾功大對決，現場笑料百出，最終由美和科大代表汪家馨贏得首屆筷神寶座，雙方也表示，希望透過活動，激發更多教學創意。

筷神比賽場地就在伯公廟內，雙方不僅在賽前以大聲公嗆聲，還特別點燃環保鞭炮宣告開戰，比賽共分五個項目進行，分別是用鋼筷夾BB彈、長筷夾乒乓球、竹筷夾彈珠、竹籤夾白米，還有用韓國扁鋼筷夾硬幣，除了兩位參賽者，竹田國小校長謝俊明、美和科大主任秘書吳暘和也率隊應援，雙方也在臉書上開啟賽事直播，吸引逾百人觀看。

拿下「筷神」封號的汪家馨表示，美和科大與竹田國小近年合作舉辦攀樹課程，讓兩校的學生、教師及行政團隊都有更多的交流，在討論課程之餘談到了筷子文化，因為雙方都自認筷功了得，因此在臉書上互下戰帖，經過向開基伯公請示後，決定在伯公廟內一戰高下，寓教於樂。

竹田國小教師邱俐綾說，早年以農立國，搶不贏吃飯，不僅餓肚子還會影響農務，筷子是東方的重要文化，能夠把筷子使得好也是一項餐桌禮儀，現在的孩子拿筷子的模樣百百款，透過活動也期待激起一點漣漪，讓這項最普通的生活用具受到關注。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/