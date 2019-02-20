票選環境教育場域人氣王 第一名八德埤塘公園

2019-02-20 21:45

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市有14處經環保署認證的環境教育場所，市府環保局舉行票選活動，投票結果今天揭曉，最受民眾歡迎的三處場所分別是八德埤塘自然生態公園、虎頭山環境教育園區及石門水庫，另外民眾也從卅處潛力場域中，選出五處「環教明日之星」，其中第一名為新屋農博會場的「碳索生活館」。

環保局票選活動是從去年11月26日起至12月26日止，並於1月初辦理網路直播公開抽獎，今天則公布票選結果，副市長游建華也於市政會議頒獎給各得獎單位。

游建華表示，桃園市升格後努力轉型為低碳綠色城市，環境教育是相當重要一環，目前桃園市取得環保署認證的環教場所共有14處，光是去年就新增了4處，包括桃園北區水資源回收中心、友達光電龍潭廠區水資源教育館、八德埤塘自然生態公園，以及大溪水資源回收中心。

其中，八德埤塘自然生態公園以埤塘為主題，是超高人氣的景觀生態公園，尤其是水生植物生態宛若天然淨水系統；至於虎頭山環境教育園區，素有「桃園人的後花園」之稱，也保留相當多樣動植物生態；石門水庫以水資源調度、防洪設施為環教素材，把水庫的種種面向化為環境知識啟發。

環教明日之星的票選前五名分別是農博碳索生活館、八德區巧克力共和國、復興區「角板山暨小烏來」、新屋區藻礁生態環境教育教室、蘆竹區「千郁休閒農場」；環保局長呂理德表示，環保局將持續輔導各個潛力場所通過認證，讓桃園擁有更多環境教育場所。

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