吸引投資 高市都發局盤點3千公頃產業投資腹地

2019-02-20 20:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為打造友善投資城市，高雄市都發局今天宣布已盤點3千公頃產業投資腹地，其中最受矚目的特貿三基地，今年放寬投資條件後，預計5、6月重新公告招商，可望吸引200億民間投資，創造5千個就業機會。

華邦電去年進駐路竹科學園區後，有廠商反映投資面臨缺地問題，當時高雄市代理市長許立明就曾強調，近10年來，市府整備各類型產業用地超過1200公頃，再來幾個國際大廠都沒有問題。

韓國瑜上任後，指示都發局加緊盤點一、二、三級產業腹地，目前初步已擴大盤點出50處、約3千公頃腹地，另有25處、約800公頃儲備中土地。

都發局長林裕益指出，其中，一級產業（生產）腹地有16處、面積2602公頃；二級產業（加工製造）腹地10處：面積249公頃、三級產業（銷售服務）腹地36處、面積191公頃，後續將由韓國瑜市長領軍的「招商引資小組」媒合產業投資，將可提供農林漁牧、工業製造及觀光金融等產業使用。

當中最受矚目的是位於亞洲新灣區的特貿三基地，面積約5.3公頃，台電佔6成，市府佔近4成，可供會展、金融貿易、觀光飯店等使用，去年公告招商時吸引4家業者詢問，但無人投標。

市府今年將條件放寬，設定地上權年限由50年增加到70年，權利金由分3期繳付，放寬為9期，都發局有信心今年底前標出，權利金估計至少94億元，市府可分得36億元。

林裕益強調，多功能經貿園區及亞洲新灣區，是高雄蛋黃區中的核心，特貿三基地放寬投資條件後，預計5、6月重新公告招商，可望吸引200億民間投資，創造5千個就業機會。

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