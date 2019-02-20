醫病》肝癌指數飆升竟是患胃神經內分泌瘤 醫院：全球首例

2019-02-20 19:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市58歲簡姓男子，因為上腹部不適來員山榮民醫院檢查，肝癌指數飆升，醫生意外發現他罹患罕見的胃神經內分泌瘤；員山榮民醫院內科部主任朱正偉指出，患者同時罹患胃神經內分泌瘤且合併肝癌指數升高的案例，經文獻查詢為全球首例，也證明癌症檢查時任何指數有異常，患者應進一步檢查，不可不慎。

神經內分泌腫瘤屬於一種罕見疾病，國外發生率每10萬人口約5.5至6人，台灣發生率每10萬人口僅1.5至1.8人。台灣癌症資料庫顯示，平均診斷年齡為57.9歲，該疾病廣泛地散佈在全身各處器官，胰臟及胃腸道器官就佔了80％的發生率，其他器官如甲狀腺、喉頭、肺臟、胸腺、肝臟、膽囊、子宮頸、攝護腺、卵巢及唾液胃神腺等，也可能發生。

簡姓男子1月中因上腹部不適來員山榮民醫院檢查，被查出肝癌指數高到85（正常值為小於8），但是簡並沒有B、C型肝炎，經北榮員山分院腹部超音波，以及電腦斷層也確認沒有任何肝臟腫瘤。醫生進一步檢查意現，簡男的胃接近賁門，有一個大型不規則潰瘍，切片檢查證實為大小約2.5公分的「胃神經內分泌腫瘤」，簡經轉診後，於過年前進行全胃切除手術，術後約20天肝癌指數也降至8.6。

朱正偉說，甲型胎兒蛋白俗稱肝癌指數，罕見的胃神經內分泌瘤又同時合併甲型胎兒蛋白升高的案例，經文獻查詢為全球首例，他指出，神經內分泌腫瘤屬於一種罕見會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，近年直到蘋果創辦人賈伯斯罹患「胰臟神經內分泌腫瘤」，這個疾病才被重視，發生原因仍不清楚，研判與胚胎體內的染色體基因突變有關。

朱正偉說，簡男術後狀況良好，已住院3周，這星期即可回去，之後只需再接受12次的預防性的化療。平日不菸不酒，只愛喝茶且從事推拿工作的簡男說，他平日生活習慣正常，口味沒有吃重鹹，家族更無病史，得到此病讓他覺得莫名其妙，但很感謝醫院醫師讓他重生，現在因為胃被摘除，比較感受不到有飢餓感或是飽足感，目前是少量多餐。

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