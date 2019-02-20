布局印尼清真商機 南市研討會掌握產業新契機

2019-02-20 16:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為增進我國業者對全球穆斯林清真商機的瞭解，行政院農業委員會與財團法人商業發展研究院（簡稱「商研院CDRI」）、台灣優良農產品發展協會，將於2月25日在南市舉辦「夯．一窺農水產品及其加工品清真商機」系列研討會，以布局印尼商機為主題，邀台灣農產水產企業以及加工品業者共同參與。

商研院董事長許添財指出，據美國CIA The World Factbook資料顯示，2018年印尼人口約2.62億人，為世界上人口第4多的國家，其中穆斯林人口約占87％，消費市場極具發展潛力，且該國為東南亞第1大經濟體，2017年GDP約為1.015兆美元，經濟成長率5.1％。而食品是印尼民眾最主要的日常消費，因此進口食品的需求量大，實為台灣業者不可錯失商機市場。

這次研討會，商研院研究員巫孟璂將提供印尼食品市場趨勢解析與當地買主及通路情報第一手資訊，研究員李昌鴻將介紹農產食品進入印尼市場的進口檢驗及通關流程，並邀請鈺統食品公司總經理謝孟甫分享當地清真食品商機及市場拓展實務經驗。

商研院表示，希望透過研討會交流，讓更多業者掌握印尼清真商機資訊，加強業者對檢驗檢疫及通關流程的瞭解，強化我國農水企業進軍穆斯林市場機會。

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