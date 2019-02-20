宜市鐵路高架橋下變美了 成打卡亮點

2019-02-20 15:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府與宜蘭市公所補助凱旋社區發展協會，在鐵路高架橋下的26座橋墩彩繪，以「24節氣」為主題，展現宜蘭風情；凱旋里長林振雄說，彩繪讓鐵路橋下的自行車道，成為民眾拍照打卡的熱點；宜蘭市長江聰淵指出，希望透過彩繪帶動城市美感，帶動宜蘭市的發展，成為富具特色的觀光小城。

凱旋社區發展協會，經縣議員林錫明爭取縣府補助及宜蘭市公所補助下，共獲得約33萬元經費，在社區旁的鐵路高架橋下方26座橋墩，由畫家杜展彰進行彩繪，以24節氣為主題，畫出宜蘭美景。

林振雄表示，許多人都會在自行車道旁散步、運動或是騎自行車，來往民眾眾多，感謝議員與市公所的協助，讓社區能夠美化，成為民眾的打卡景點，活絡社區。

縣議員林錫明說，自行車道完工後，認為橋墩不好看，經過社區討論後，覺得應該來彩繪美化，以24節氣為主題，是要讓孩子明白，一年之中這些節氣代表的含意，未來會將風景區特色或是宜蘭特有農產品，以繪畫呈現出來。

江聰淵指出，希望藉由彩繪，讓民眾不管是健行或是運動，都能用不同的心情來體會宜蘭之美，讓宜蘭成為富具特色的觀光小城。

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