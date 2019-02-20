這裡的冬季玫瑰太美 拍賣價每把逾400元

2019-02-20 13:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕人見人愛的玫瑰花，雖然一年四季在花店都能買到，但冬季卻以氣候溫暖的屏東縣品質最好，九如、里港鄉的玫瑰更富盛名，在航空科技業上班的資深花農王朝立利用上下班的空檔種玫瑰，市場拍賣價每把超過400元，在普遍花價不穩情況下，成為一枝獨秀。

里港鄉農民王朝立白天在航空科技公司上班，但種玫瑰已超過21年，他說，上班時間要聚精會神，尤其是相當精密的設備，一點都不能馬虎，反而下班種玫瑰變成一項休閒一種樂趣。

他表示，從小家中務農，種青椒也種果樹，他看過記載，冬季玫瑰很有潛力，於是和一群有興趣的農友，加入花卉產銷班，將玫瑰面積擴大，打響冬季玫瑰的名號，也讓愛花人士知道，原來屏東的冬季玫瑰花品質是全台一流。

52歲的王朝立從最早2分地擴大到5分地，現在增擴5分地面積，未來增加到1公頃，品種有萬年紅及黛安娜，他指出，一般品種都留2至3年，暖冬氣侯，他選擇適合高溫的品種，符合市場需求；農糧署南區分署長姚志旺稱許王朝立的用心，他認為冬季玫瑰有市場潛力，在農民努力經營下，已變成南部重要產業。

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