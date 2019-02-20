460萬顆進口蛋補缺口 農委會估3月底價格回穩

2019-02-20 13:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕全台蛋荒尚未解除，農委會表示，業者廠商從2月23日起準備進口共460萬顆蛋補足缺口，預計3月中旬生產穩定，3月底價格就能回穩。

由於去年823水災造成蛋雞損傷慘重，加上之前疫苗保存問題，造成全台雞蛋供應不足，價格也飆高，農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，今天產地價每台斤36.5元、批發價45元，盒裝蛋約50到60元，不過有品牌或動物福利蛋可能會到70到80元。

李宜謙指出，全台每天雞蛋需求大約10萬到10萬2千箱，一箱約200顆蛋，現在每天缺口約1000箱，目前是從中南部請加工業者把雞蛋先往北部運送，2月2日到23日共計調配1萬箱蛋到北部，23日後進口蛋會先供應給加工業者，不影響加工業者的生產計畫和收益，也預計將停止南蛋北送。

進口蛋部分，李宜謙說，23日後將由業者從美國和日本進口共460萬顆蛋因應缺口，預計3月中旬以後生產就會逐漸穩定，到3月底價格就可望回穩。

至於進口雞蛋讓農委會挨批干預市場，農委會副主委黃金城日前也解釋，進口蛋只是短期措施，農委會立場當然是保護自己的雞農。

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