暌違半世紀 渡河竹橋重現古早生活記憶

2019-02-20 12:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因彩繪村而遠近馳名的台南關廟新光里，鹽水溪上游貫穿南、北寮聚落，在50年前，基礎建設不足時，居民會以臨時竹橋，克難渡河；地方招募台灣與中國的學子擔任志工，聯手搭建，重現社區暌違了半世紀的古早生活記憶。

新光社區發展協會顧問吳宗寶表示，1964年時，當地興建了吊橋，臨時、克難的竹橋走入歷史，1985年，鋼筋混凝土的新南北寮橋完工，兩岸居民的交通更安全、便利。

為重現當地古早的生活意象，社區提出竹橋再造計畫，不僅台灣青年響應，透過國際義工組織的協助招募，中國大學生也來參與，加上熱心的居民等，共17人聯手搭設。

吳宗寶說，這座簡易橋的長度約20米，運用了近百支竹子所搭建，眾人齊心協力，4天完工，可以順利通行，效率相當高。

吳宗寶指出，新光里因位在上游，除非颱風、豪雨來襲，否則常年水位不高，深度約40公分左右，渡河並非太困難，但基於安全，有時居民會合力搭建簡易竹橋，臨時通行，這是當地早期重要的生活記憶，讓已消失的場景再現，別具意義。

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