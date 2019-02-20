日建築大師原田鎮郎在台首次個展 作品環繞動物保育

2019-02-20 12:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕日本一級建築師原田鎮郎老師將於今年3月首次來台舉辦個展，以「萬物共生」為主題，作品圍繞自然環境與瀕臨絕種動物，推廣野生動物保育觀念，喚起社會大眾對自然生態、野生動物保育的重視。台北市立動物園表示，原田鎮郎個展時間為3月8日至21日，地點位於光點台北2樓展覽迴廊，其中3月8、9、10、19、20、21日共6天會現身。

台北市立動物園表示，原田鎮郎自小就很喜歡動物，中學時代也曾考慮進入京都大學研究野生動物和靈長類動物。因緣際會下進入早稻田大學，並從事建築設計與城市環境規劃的工作，多年來的創作，貫徹對動物的喜愛，傳遞「保護地球環境」及「萬物共生共榮」的理念。

在難得緣分下，原田老師造訪台北市立動物園，進一步了解到在台灣的石虎、金門歐亞水獺和穿山甲，都已瀕臨絕滅，其中，台灣的石虎與日本的西表山貓在血統上係出同源，日本已經滅絕的水獺，在金門還看得到歐亞水獺的蹤跡，生命的鏈結。

園方表示，原田鎮郎今年首次在台灣舉辦個展，以實際行動支持野生動物保育，將拍賣兩幅畫作並將展覽的部分收入捐贈給動物園動物認養專戶，希望透過這次的合作，協助動物園推展台灣本土瀕危物種石虎、水獺和穿山甲的保育工作，呼應本次個展主題。

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