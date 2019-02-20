8旬翁腎臟有惡性腫瘤 腹腔鏡切除成功

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近年來，不少名人紛紛傳出罹患隱形殺手-腎臟癌，包括海基會董事長辜振甫、法鼓山聖嚴法師先後都因腎臟癌併發多重器官衰竭離世。一名85歲黃姓老翁因左部腎臟有惡性腫瘤，前往中國醫藥大學新竹附設醫院就診，經「腹腔鏡部分腎臟切除」手術，成功切除惡性腫瘤，避免惡化變成轉移性腎臟癌，而危害生命，也成為大新竹地區的首例。
中醫大新竹附醫泌尿科主任陳冠亨表示，「腹腔鏡部分腎臟切除手術」是具挑戰性且高難度的手術，手術必須要清楚地分出腎臟動靜脈，夾住腎臟動靜脈，讓腎臟處於缺血的狀態，切除時不至於大出血；同時，還必須在30分鐘內迅速完成切除腫瘤和縫合，以避免造成腎臟腎功能損傷。
陳冠亨說，過去傳統開腹手術，傷口大約為20多公分，造成患者手術後常常因為傷口疼痛而不敢深呼吸、不願意下床走動、使用大量的止痛劑以及延遲返回工作崗位。這名黃姓病患本身開過刀有長達約30公分的刀疤，開刀時容易造成腸和腹腔沾黏，如果用傳統切除手術，可能造成15到20公分以上的傷口
他在黃姓病患腎臟旁各開了4個大約1公分的洞，施以微創手術切除惡性腫瘤，患者術後恢復狀況良好，隔天就可以下床自由活動，目前已經出院，這也成為大新竹地區，腹腔鏡部分腎臟切除成功首例。
黃先生說，他健檢意外發現左部腎臟有惡性腫瘤，原以為要開大刀，考量自己已經85歲了，還詢問孩子的意見，後來中醫大告知可採微創手術，他才決定接受手術治療。
不少名人傳出罹患腎臟癌；其中，亞都麗緻總裁嚴長壽因為腎臟癌失去一顆腎臟，比較幸運的是，連勝文於2009年發現罹患早期腎臟癌進行「腎臟癌部分腎切除手術」，目前穩定治療。
陳冠亨表示，腎臟癌初期沒有明顯症狀，過去案例經常是健檢或是其他因素就醫檢查時意外發現。降低腎臟癌的風險，要避免肥胖和抽菸，更要多喝水，不要輕忽不明的腰痠、腰痛或血尿，重視身體發出的小警訊，並且定期安排健康檢查，才有機會能夠偵測出早期癌症。
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黃姓病患翻開上衣出示他接受微創手術切除惡性腫瘤所留下的4個小傷口。（記者廖雪茹攝）
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85歲黃先生（右）意外發現左部腎臟有惡性腫瘤，中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主任陳冠亨（左），施以「腹腔鏡部分腎臟切除」手術，幫他成功切除惡性腫瘤，成為大新竹地區的首例。 （記者廖雪茹攝）
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85歲黃姓患者意外發現左部腎臟有惡性腫瘤，中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主任陳冠亨，施以「腹腔鏡部分腎臟切除」手術，幫他成功切除惡性腫瘤。 （記者廖雪茹攝）
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中醫大新竹附醫泌尿科主任陳冠亨以圖片說明傳統開腹手術和腹腔鏡手術的不同。（記者廖雪茹攝）
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