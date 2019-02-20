8旬翁腎臟有惡性腫瘤 腹腔鏡切除成功

2019-02-20 10:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近年來，不少名人紛紛傳出罹患隱形殺手-腎臟癌，包括海基會董事長辜振甫、法鼓山聖嚴法師先後都因腎臟癌併發多重器官衰竭離世。一名85歲黃姓老翁因左部腎臟有惡性腫瘤，前往中國醫藥大學新竹附設醫院就診，經「腹腔鏡部分腎臟切除」手術，成功切除惡性腫瘤，避免惡化變成轉移性腎臟癌，而危害生命，也成為大新竹地區的首例。

中醫大新竹附醫泌尿科主任陳冠亨表示，「腹腔鏡部分腎臟切除手術」是具挑戰性且高難度的手術，手術必須要清楚地分出腎臟動靜脈，夾住腎臟動靜脈，讓腎臟處於缺血的狀態，切除時不至於大出血；同時，還必須在30分鐘內迅速完成切除腫瘤和縫合，以避免造成腎臟腎功能損傷。

陳冠亨說，過去傳統開腹手術，傷口大約為20多公分，造成患者手術後常常因為傷口疼痛而不敢深呼吸、不願意下床走動、使用大量的止痛劑以及延遲返回工作崗位。這名黃姓病患本身開過刀有長達約30公分的刀疤，開刀時容易造成腸和腹腔沾黏，如果用傳統切除手術，可能造成15到20公分以上的傷口

他在黃姓病患腎臟旁各開了4個大約1公分的洞，施以微創手術切除惡性腫瘤，患者術後恢復狀況良好，隔天就可以下床自由活動，目前已經出院，這也成為大新竹地區，腹腔鏡部分腎臟切除成功首例。

黃先生說，他健檢意外發現左部腎臟有惡性腫瘤，原以為要開大刀，考量自己已經85歲了，還詢問孩子的意見，後來中醫大告知可採微創手術，他才決定接受手術治療。

不少名人傳出罹患腎臟癌；其中，亞都麗緻總裁嚴長壽因為腎臟癌失去一顆腎臟，比較幸運的是，連勝文於2009年發現罹患早期腎臟癌進行「腎臟癌部分腎切除手術」，目前穩定治療。

陳冠亨表示，腎臟癌初期沒有明顯症狀，過去案例經常是健檢或是其他因素就醫檢查時意外發現。降低腎臟癌的風險，要避免肥胖和抽菸，更要多喝水，不要輕忽不明的腰痠、腰痛或血尿，重視身體發出的小警訊，並且定期安排健康檢查，才有機會能夠偵測出早期癌症。

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