「蝴蝶」挑戰2月最強颱？ 專家：有機會達2月少見強度

2019-02-20 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕今年第2號颱風「蝴蝶」今晨生成，由於其結構完整，所處環境佳，未來強度將持續發展，有機會達到中度颱風以上，專家指出：「這樣的強度在2月的颱風算是比較少見的情況。」

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今在臉書指出，今年第2號颱風蝴蝶未來發展相當被看好，強度有機會成為2月少見的颱風威力，未來大致沿著太平洋高壓南側往關島以南海域移動，通過關島以南之後路徑可能出現變化，要視高壓變化的情況而定，有繼續往西靠近菲律賓或北轉拋物線北上，不過整體來看蝴蝶對台天氣不致影響。

有紀錄以來威力最強的2月颱是2015年的「無花果」颱風（HIGOS），其中心最大風速每秒48公尺，達到中度颱風的上限，中心氣壓935百帕也是有氣象紀錄以來北半球2月份氣壓最低的熱帶氣旋；氣象局預測「蝴蝶」未來中心最大風速可達每秒48公尺，中心氣壓938百帕，威力逼近「無花果」。

吳聖宇表示，今明兩天（20、21日）台灣位於鋒面前方暖空氣區域，各地大致為多雲到晴天氣，溫度偏暖，不過午後可能有局部性降雨，後天（22日）鋒面掠過台灣附近，北部、東半部有局部短暫陣雨機會。

週末（23、24日）東北季風明顯增強，北部、東北部低溫下探13～14度，可能達冷氣團等級，週六北部、東半部有迎風面地形降雨，週日華南雲雨區水氣加入，除南部地區降雨機率仍然較低之外，其他地方都有短暫陣雨出現機會，有望緩解逐漸出現的春旱，下週一（25日）氣溫開始緩慢回升。

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