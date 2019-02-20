遊日注意！日本麻疹疫情擴大 167例創10年新高

2019-02-20 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕228連假將至，不少民眾安排出國旅遊，日本公布最新統計數據，該國麻疹疫情持續擴大，確診病例現已增至167例，創下過去10年同期新高。

根據日媒《NHK》報導，日本傳染病研究所稍早公布最新統計數據，今年全日本境內累計確診麻疹病例達167例，是從2008年以來同期最高，病例分布以三重縣的49例最高，其次是大阪的47例，愛知縣及東京則各有17及11例。

我國疾管署此前指出，麻疹與德國麻疹傳染力極強，孕婦在懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%機率會受到感染。

疾管署表示，預防麻疹與德國麻疹最有效的方式是接種MMR疫苗，目前國內提供滿1歲及滿5歲的幼兒各1劑公費MMR疫苗；15歲到49歲的育齡婦女若經檢測為德國麻疹抗體陰性，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所接種公費MMR疫苗。

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