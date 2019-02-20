燒腦！「若昨天是明天那今天就週五」 網友抓狂解題「今天星期幾」

2019-02-20 09:20

〔記者湯世名／彰化報導〕曾經掀起網路論戰的一個燒腦題，最近捲土重來，出題者提問「如果昨天是明天的話就好了，這樣今天就是週五了。請問句中的今天是星期幾？」網友有解讀語義、有列公式計算，還有用推斷的，週三？週五？週日？週六？各種答案都有，為此爭論不休。

有網友稱，假設今天是星期三，那麼明天就是星期四，昨天就是星期二，如果昨天是星期四，那麼今天就是星期五了。

另有網友稱，昨天和明天相隔兩天，昨天是明天的話也就是時間刻度提前了兩天。所以今天就是星期五減二，等於星期三。」

認為答案是週日的網友說，星期日的昨天是星期六，星期五的明天就是星期六，所以句中的今天是星期日；還有人用數學公式計算，即星期五的明天=是?的昨天，星期六=是?的昨天，?=星期日。

也有網友KUSO說，很明顯，這是一隻上班狗的心聲，不用看選項也知道今天是星期天。

網友抓狂解題，週三、週五、週日、週六的答案都有，僵持不下，不少人四處求救、求解，還有網友認為出此題目的人「異於常人」。

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