沒公德心！高雄City Bike去年至今被偷155輛 損失50多萬

2019-02-19 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市公共腳踏車City Bike運量逐年成長，去年突破472萬人次，但去年迄今失竊155輛車，甚至被硬扯、縱火破壞，損失高達50多萬元，環保局將增強鎖固力，加裝監視器因應，呼籲民眾愛惜公物。

公共腳踏車是城市進步象徵，高雄City Bike去年突破472萬人次租借，比前年增加20萬人，成長率約4.4％，減碳量超過3000噸，相當於1.4座高雄都會公園1年的碳吸收量。

高雄市環保局說，高雄有300個City Bike租賃站，共有4800輛公共腳踏車，但去年迄今失竊155輛車，失竊率約3.2％，損失超過50萬元，更有民眾硬扯車輛，造成鎖舌斷裂等，甚至被縱火燒毀，呼籲民眾愛惜公物，破壞車輛涉及毀損罪，偷車更涉及竊盜罪。

環保局指出，City Bike失竊地點以捷運站及學校附近居多，例如巨蛋、凹子底、福誠高中、衛武營等站，將加強設備鎖芯強化與增強鎖固力，近來採購800輛新車，將評估檢視部分老舊車輛，汰舊換新。

警方多次查獲偷車賊，還有學生貪圖方便，以為半小時免費，未完成租借程序，強拉車輛騎走代步；環保局過去以勸導為主，但近來City Bike失竊、破壞嚴重，將深入學校加強宣導，並加裝監視器防範，協助警方緝凶，達到嚇阻作用，目前已陸續裝設中。

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