獨家》讓網友想復健的正妹女醫師 自爆曾在北捷遇噁男噴…

2019-02-19 23:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕網紅復健女醫師劉必涵性感爆表，美到引發網友暴動，紛紛發文「復健順便療癒心靈」、「我有個部位需要復健」，她向警官老公爆料，曾在台北捷運遇噁男，疑趁車廂擁擠偷自慰，外套噴沾不明液體，只好扔棄外套，老公決定敎她防身術。

網紅美女醫師劉必涵原於署立屏東醫院復健科看診，今年回高雄開設中西醫聯合診所執業，她長相俏麗、身材火辣、氣質出眾，曾與署屏醫護人員合跳抖肩舞，白袍下遮不住好身材，性感、健美的外型吸睛，迅速成為網紅正妹女醫師。

這位令眾多男網友神魂顛倒的女醫師，不時有病人、粉絲對美女醫師表曖昧、挑逗，甚至留言騷擾、邀約，林警官並不以為意，充分信任妻子，不過，她有一次不舒服的遭遇，讓警官老公決定敎愛妻防身術，因為3、4年前，劉醫師北上研習醫學課程，曾在台北捷運車廂遭噁男騷擾。

她說，在人擠人的車廂內疑遭襲臀，感覺身後似有東西在頂，以為手機，搖晃間越覺不對勁，當車門一開，發現衣袖有不明液體，噁男飛奔逃離，令她作嘔，只好扔棄外套，因急赴洽公無法報案，警官老公決定教她防身術，才能臨危不亂，應付噁心「胎哥男」！

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